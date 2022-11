Roma: tassisti con reddito cittadinanza e ncc positivo a droga in aeroporto Ciampino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Tassisti con reddito di cittadinanza e ncc alla guida sotto effetto di droga. E' quanto emerso nel corso dei controlli effettuati dagli agenti della questura di Roma e della guardia di finanza capitolina nei pressi dello scalo aeroportuale di Ciampino. Nel corso dei controlli sono stati contravvenzionati 3 tassisti per aver violato le norme del regolamento di scalo e sanzionati con multa complessiva di 6.184 euro. Quattro persone, tra cui un Ncc sono state denunciate all'Autorità Giudiziaria e contestualmente sono state ritirate 4 patenti di guida, tre per uso di sostanze stupefacenti ed una per uso di sostanze alcoliche. (segue) (Rer)