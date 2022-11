Roma: tassisti con reddito cittadinanza e ncc positivo a droga in aeroporto Ciampino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tassista è stato denunciato per il reato di estorsione ai danni di un passeggero straniero appena giunto a Ciampino, due mezzi sono stati sequestrati amministrativamente. Sessanta i punti decurtati ai titolari di patente di guida controllati. Inoltre dalla successiva attività info investigativa e dall'incrocio dei riscontri effettuati dalla guardia di finanza e dalla polizia di frontiera, è emerso che due tassisti operanti a Ciampino, erano titolari di reddito di cittadinanza, pur svolgendo attività lavorativa: per questo motivo i due (un uomo e una donna) sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Roma per il reato di truffa ai danni dello Stato (art.7 comma 1 e 2 del Decreto Legge 04 del 2019 nr.26). (Rer)