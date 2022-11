Montenegro: forze politiche a colloquio con rappresentanti Commissione di Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del governo e dell'opposizione del Montenegro discuteranno oggi con alcuni esperti della Commissione di Venezia (organo consultivo del Consiglio d'Europa) a proposito dell'elezione dei giudici della Corte costituzionale e delle modifiche alla legge a riguardo dell'assegnazione del mandato del governo. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtcg", secondo cui l'incontro si terrà in modalità online. La presidente della Commissione, Claire Bazy Malaurie, ha recentemente sottolineato l'urgenza per il Paese di eleggere i giudici della Corte costituzionale mentre lo stesso organo ha annunciato che fornirà entro metà dicembre, da parte di un team di esperti, un parere sulle modifiche alla legge a riguardo dell'assegnazione del mandato del governo. Il 9 novembre il presidente montenegrino Milo Djukanovic aveva chiesto alla Commissione di Venezia un parere urgente sulla controversa questione, in quanto lui stesso non aveva firmato e rispedito all'Assemblea di Podgorica per una nuova decisione le modifiche proposte, "preoccupato del fatto che, nonostante il non funzionamento della Corte costituzionale, alcuni titolari del potere esecutivo e legislativo stanno adottando misure che", come affermato, "vanno oltre il livello limitato delle loro competenze definito dalla Costituzione", aveva sottolineato il presidente montenegrino. (Seb)