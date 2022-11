© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se effettivamente Goldman Sachs decidesse di spostare la sua divisione trading da Londra a Milano sarebbe una notizia di rilevo, "vorrebbe dire che Goldman Sachs vede Milano come una piazza importante". Lo ha detto ad "Agenzia Nova" l'economista e senatore del Partito democratico, Carlo Cottarelli. L'iniziativa "creerebbe anche un indotto in campo finanziario in grado di offrire lavoro" ha osservato. (Rin)