Russia: Putin, integrare il sistema giudiziario dei nuovi territori il più presto possibile

- Il sistema giudiziario dei nuovi territori della Federazione Russa deve essere integrato in tempi brevi, i cittadini devono avere diritto alla protezione giudiziaria. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso del suo intervento al decimo Congresso dei giudici russi in corso a Mosca, riferendosi alle regioni di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. "In questi territori è prevista la creazione di tribunali federali. La Corte suprema, insieme ad altri organi giudiziari, avrà molto lavoro per formare nuove formazioni di tribunali e una rapida integrazione nel sistema giudiziario russo", ha affermato Putin. Come ha spiegato il titolare del Cremlino, l'integrazione prevede "non solo la selezione del personale dei tribunali, ma anche la costruzione di nuovi edifici e il supporto logistico". "E questo lavoro deve essere fatto nel più breve tempo possibile perché ai cittadini che vivono in questi territori sia garantito il diritto costituzionale alla protezione giudiziaria", ha concluso il presidente. (Rum)