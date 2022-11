Fvg: assessore Finanze, investimenti in linea con vocazione per innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli Venezia Giulia ha una vocazione per la ricerca e l’innovazione, ambiti su cui sta investendo risorse importanti. Lo ha sottolineato oggi l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, intervenuta a Udine alla ventunesima edizione dell’International conference of the italian association for artificial intelligence. Zilli ha ricordato i 7,38 milioni di euro previsti in legge di stabilità per innovazione e imprese sottolineando come la Regione “realizzerà con risorse proprie i progetti strategici per il Friuli Venezia Giulia che non sono rientrati tra quelli finanziabili dalla programmazione del Pr Fesr 2021-27”. Sei iniziative, in materia di salute, difesa dal rischio idrogeologico e smart working, “che verranno sviluppate grazie a uno stanziamento di 32 milioni 790 mila euro”. Alcuni dei progetti, in ambito medico, prevedono proprio il ricorso all’intelligenza artificiale per la diagnosi di malattie rare e la valutazione automatica delle immagini diagnostiche. Una tecnologia avanzata che, secondo l’assessore, “ ha grandi potenzialità e può trovare applicazione in molteplici comparti della società per migliorare la nostra quotidianità”. (Frt)