Angola: procuratore generale conferma mandato di arresto nei confronti di Isabel dos Santos

- Il procuratore generale dell'Angola, Helder Pitta Groz, ha confermato il mandato di arresto emesso nei confronti della figlia dell'ex presidente José Eduardo dos Santos, Isabel dos Santos, accusata di appropriazione indebita, truffa, traffico di influenze e riciclaggio di denaro. È quanto riferito dall'agenzia di stampa "Angop", precisando che le autorità angolane stanno collaborando con l'Interpol per rintracciare la Dos Santos. La donna, prima multimilionaria del continente africano, è accusata dalle autorità angolane di cattiva gestione e appropriazione indebita di fondi pubblici quando era a capo della compagnia petrolifera statale Sonangol. Il governo di Luanda ha intentato diverse cause civili e penali nei suoi confronti chiedendole più di 5 miliardi di dollari. La Dos Santos ha negato le accuse bollandole come "politicamente motivate". L'imprenditrice, finita nel mirino della giustizia dopo l'entrata in carica dell'attuale presidente Joao Lourenco, è stata da ultimo accusata di aver sottratto quasi un miliardo di dollari dai fondi pubblici, assieme al marito, Sindika Dokolo, morto nel 2020. La figlia dell'ex presidente ha sempre respinto ogni addebito. (Res)