Spagna: ambasciatore Guariglia inaugura padiglione italiano Ibtm di Barcellona

- L'ambasciatore d'Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha inaugurato il padiglione italiano allestito dall'Agenzia nazionale del turismo (Enit) presso la Fiera Ibtm a Barcellona, che si svolge da oggi al primo dicembre. La fiera è tra le più rilevanti al mondo del settore Mice (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) riunendo i più importanti professionisti del settore: quest'anno ne sono previsti circa 15 mila da oltre cento Paesi. L'ambasciatore Guariglia ha sottolineato come "il turismo è da sempre un settore fondamentale della nostra economia, costituendo un vero e proprio traino della ripresa economica all'indomani della fine della pandemia. Più in particolare, il segmento Mice e la promozione del turismo congressuale rappresenta un'industria di importanza crescente nel nostro Paese: gli eventi, i congressi, gli incontri di business hanno sempre più spesso come destinazione l'Italia". Guariglia ha aggiunto che "senza dubbio, la vetrina di Barcellona è utile a promuovere le destinazioni italiane presso operatori sia spagnoli che internazionali. I dati relativi al 2021 sono incoraggianti e ci sono tutti i presupposti per migliorare il ranking dell'Italia anche nel segmento Mice, in considerazione di alcuni importanti congressi che si svolgeranno nel nostro Paese tra cui il Big Science Business Forum aggiudicato a Trieste lo scorso ottobre proprio qui in Spagna". (segue) (Spm)