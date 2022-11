Spagna: ambasciatore Guariglia inaugura padiglione italiano Ibtm di Barcellona (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia nazionale del turismo partecipa alla fiera con uno stand di 400 mq. con oltre 60 espositori tra cui 18 imprese private, Convention Bureau Italia, YesMilano, Roma Capitale e le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Veneto. Presso il Padiglione Italia verranno, inoltre, organizzati degli eventi ad hoc: il primo, il 29 novembre, a cura di Convention Bureau Roma & Lazio, in cui si promuoverà anche la candidatura italiana a Expo 2030, dal titolo "Be inspired"; il giorno successivo YesMilano Convention Bureau presenterà, invece, "Milano the place to meet". Durante i 3 giorni di Fiera, lo stand Italia sarà sede di incontri b2b tra espositori e buyer che operano non soltanto sul mercato spagnolo ma a livello internazionale. All'inaugurazione del Padiglione hanno partecipato anche l'assessore ai Grandi eventi, turismo, sport e moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, il console generale a Barcellona, Emanuele Manzitti, la responsabile Comunicazione B2B ed Eventi della direzione marketing di Enit, Elena Di Tondo, e la responsabile dell'Ufficio Enit a Madrid, Inmaculada Juberías. (Spm)