Municipio Roma XII: Picone (Lega), albo negozi e botteghe di quartiere, ok a mozione in Aula

- Il Municipio Roma XII istituirà un albo dei negozi e delle botteghe storiche di quartiere. È quanto prevede una mozione approvata oggi dal consiglio del Municipio Roma XII a prima firma del consigliere della Lega, Giovanni Picone. In una nota Picone spiega: "In un contesto economico difficile, è necessario dare il giusto riconoscimento alle attività commerciali e agli artigiani storici dei nostri quartieri, che rappresentano la memoria storica del tessuto cittadino del municipio e rappresentano pertanto punti di riferimento per residenti e non solo. L'esistenza di tali attività assume un ruolo importante sia in termini di contributo allo sviluppo economico territoriale ma altresì dal punto di vista delle relazioni interpersonali che si sono venute a costruire negli anni. Il nostro ruolo di consiglieri di prossimità, ci impone di mettere in campo ogni iniziativa per cui queste realtà da un lato non scompaiano e dall'altro sia loro garantito il giusto riconoscimento e la giusta valorizzazione. Grazie alla nostra mozione, votata oggi all'unanimità in consiglio municipale, si è dato mandato alla Giunta di individuare e promuovere iniziative e percorsi in grado di valorizzare il ruolo di negozi e botteghe artigianali da tanti anni presenti sul territorio municipale, valutando l'istituzione di un albo e di una giornata celebrativa degli esercizi commerciali storici". (Com)