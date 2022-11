Germania: ritardo nell'entrata in funzione del terminale Gnl di Lubmin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in ritardo l'entrata in funzione del terminale per il gas naturale liquefatto (Gnl) di Lubmin, in Meclemburgo-Pomerania anteriore, inizialmente prevista per il primo dicembre. L'impianto dovrebbe, infatti, essere operativo “a dicembre”. È quanto dichiarato da Stephan Knabe, presidente del consiglio di vigilanza di Deutsche Regas, l'azienda promotrice del progetto. L'Ad ha aggiunto: “Ora, dobbiamo soltanto aspettare i permessi e il tempo favorevole e poi possiamo iniziare”. Le autorizzazioni sono in attesa di approvazione da parte dell'Ufficio statale per l'agricoltura e l'ambiente del Meclemburgo-Pomerania anteriore e della Commissione europea. Intanto, il rigassificatore galleggiante “Neptune” è arrivato dal Galles a Mukran, sull'isola di Ruegen, dove attende di ripartire per Lubmin. (Geb)