Giappone: tre condannati a morte chiedono di porre fine alla pratica dell'impiccagione

- Tre condannati a morte detenuti in un penitenziario di Osaka, in Giappone, hanno intentato una causa giudiziaria contro lo Stato giapponese oggi, chiedendo la fine delle esecuzioni tramite impiccagione, un metodo che denunciano come inumano. Tutti e tre i condannati sono detenuti da più di 10 anni, e due stanno contestando in appello le condanne a loro carico. L'avvocato dei tre detenuti, Kyoji Mizutani, ha dichiarato che tramite il procedimento giudiziari i tre detenuti puntano anche a "far luce sulla realtà delle pene capitali" in Giappone. I tre, che tra le altre cose chiedono danni pecuniari per 33 milioni di yen (237mila dollari), sostengono che l'impiccagione, unico metodo di esecuzione delle condanne a morte previsto dal Codice penale giapponese, sia inumano, causi dolore insopportabile e violi le convenzioni internazionali sui diritti umani sottoscritte dal Paese. (Git)