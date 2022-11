Legge bilancio: presidente Municipio Roma XV, grave taglio fondi per completamento Metro C

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio del finanziamento di 1,2 miliardi necessari per il completamento della Metro C, spariti dalla bozza di bilancio presentata pochi giorni fa dal nuovo Governo, non solo significherebbe l'ennesimo passo indietro per la mobilità di tutta Roma ma sarebbe davvero una pessima notizia per il nostro territorio. Così in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. "Una scelta che se confermata in Parlamento renderebbe inutilizzabili anche i 900 milioni già disponibili per sbloccare la tratta oltre i Fori Imperiali, impedendo di conseguenza anche i lavori sulla tratta T1 fino a Farnesina e il collegamento C2 con tutto il quadrante nord della città. Un obiettivo ambizioso e complesso su cui però nell'ultimo anno l'Amministrazione Capitolina e il Municipio XV avevano ripreso a lavorare, per arrivare al tanto ambito traguardo di un'unica linea che potesse collegare le periferie della città passando per il centro. Un progetto che avrebbe finalmente garantito ai romani e ai tanti turisti un servizio dignitoso e adeguato a una capitale europea", spiega ancora. (segue) (Com)