Legge bilancio: presidente Municipio Roma XV, grave taglio fondi per completamento Metro C (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un lavoro che come amministrazione municipale - prosegue Torquati - abbiamo ripreso a due mesi dal nostro insediamento con un documento approvato all'unanimità in Consiglio che ribadiva la necessità di prolungare in tempi brevi la metro C fino alla stazione di La Giustiniana Fs. Un'unica tranche che potesse prevedere in parallelo i lavori sulle stazioni da Piazza Venezia fino a La Giustiniana per garantire un'unica linea metropolitana entro il 2030. Un atto approvato poi in Consiglio capitolino che impegnava il sindaco e la Giunta nel risanamento di Roma Metropolitane e appunto nel riavvio della progettazione definitiva della linea della Metro C. Come anche ha ricordato il presidente della Commissione Mobilità Giovanni Forti: La metro C resta l'unica infrastruttura strategica per la transizione ecologica dell'intera città; proseguire con il cosiddetto spezzatino con i lavori e l'apertura di poche stazioni ogni tre quattro anni è una strategia controproducente; quello che serve è lavorare in parallelo su tutta la linea in modo da concluderla il prima possibile. Questo garantirebbe a Roma Nord un collegamento che dal centro si sviluppa sotto il tessuto urbano dell'asse Cassia e si ricongiunge con la linea del ferro FL3 Roma – Viterbo. Un servizio diretto ai nostri cittadini, in grado di valorizzare finalmente le nostre periferie, ridurre il traffico e andare sempre più nella direzione di una mobilità sostenibile. Non possiamo permettere che questo non accada", conclude. (Com)