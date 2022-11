Imprese: Forrester, Intesa Sanpaolo Mobile miglior app di banking al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di ricerche statunitense Forrester ha dichiarato l’App Intesa Sanpaolo Mobile “Global Mobile Banking Apps Leader”, prima assoluta tra tutte le app di banking valutate nel mondo con le migliori funzionalità e customer experience. Il rapporto pubblicato, "The Forrester Digital Experience Review: Global Mobile Banking Apps, Q4 2022, oltre a riconoscere la digital leadership", ha evidenziato come Intesa Sanpaolo sia best practice nelle seguenti categorie: gestione quotidiana delle proprie finanze (Money Management), per il sostegno in termini di analisi che i clienti hanno in App per comprendere come e dove spendono e come possono ottimizzare la gestione delle loro spese; navigazione (Navigation), per la facilità della navigazione, chiarezza nell’architettura delle informazioni e degli elementi esposti in pagina, che consentono una navigazione semplice e inclusiva; privacy e contenuti informativi (Privacy cues and content), per la chiarezza e trasparenza con cui l’App gestisce i contenuti legati a Privacy e permessi richiesti ai clienti. Tra le caratteristiche dell’App Intesa Sanpaolo Mobile sono state evidenziate: il rigoroso e solido processo di progettazione e design, che hanno reso l’app più usabile e accessibile; la completezza degli strumenti per l’analisi delle spese, con una categorizzazione accurata, la previsione del saldo a fine mese e suggerimenti personalizzati per i clienti; le innovazioni introdotte per facilitare la ricerca dei documenti e delle informazioni, come la possibilità di utilizzare la voce ed essere guidati nel disporre operazioni sui propri conti e carte direttamente con il motore di ricerca; i nuovi strumenti per rendere l’app più accessibile, con la possibilità di ingrandire i caratteri, attivare modalità di rappresentazione dei grafici più adatti ai clienti ipovedenti e modalità per migliorare la leggibilità. (segue) (Com)