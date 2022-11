Veneto: Pd, necessarie misure per affrontare record medici in pensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il 2023 e il 2024 "saranno gli anni record per numero di medici di medicina generale operanti sul territorio veneto che lasceranno l'attività lavorativa per andare in pensione. Un fenomeno che, guardando al lungo periodo, porterà a una fuoriuscita di oltre 1.900 professionisti in meno di quindici anni. A questo si aggiunge l'evoluzione demografica che vedrà diminuire in termini assoluti la popolazione veneta, ma con un aumento degli over 75". Questi alcuni dati emersi dallo studio commissionato dal gruppo consiliare del Partito Democratico riguardante il tema dei medici di medicina generale in Veneto. "Questo scenario è il frutto di una mancata programmazione della Regione" ha commentato il capogruppo Giacomo Possamai. Per far fronte alla situazione i democratici chiedono "investimenti per rafforzare il fronte degli ambulatori e quello del personale di segreteria e infermieristico, a sostegno dei medici, per agevolare l'attivazione di medicine di gruppo, medicine di gruppo integrate e micro-team. Ma fanno parte del pacchetto anche gli incentivi ai medici che lavorano e scelgono di lavorare in aree disagiate, assieme alla predisposizione di un adeguato numero di borse per la formazione dei Mmg" ha spiegato i consigliere democratico. Inoltre, ha aggiunto Possamai, "tra gli altri interventi indispensabili ci sono gli stanziamenti a favore della telemedicina e dell'ammodernamento tecnologico; l'introduzione della specializzazione universitaria, rendendo maggiormente attrattiva la professione, l'accelerazione nell'attivazione delle Case di Comunità̀ e nella riorganizzazione del sistema delle cure primarie". (Rev)