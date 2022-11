Libano: Consiglio sicurezza Onu, “urgente eleggere un presidente della Repubblica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite insiste “sull'urgenza” di eleggere un nuovo capo di Stato in Libano e attuare le riforme. Lo ha annunciato oggi la coordinatrice delle Nazioni Unite in Libano, Joanna Wronecka, sul suo account Twitter ufficiale. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito ieri a porte chiuse per discutere il rapporto trimestrale redatto dal segretario generale, Antonio Guterres, sull'attuazione della risoluzione 1701 (2006) relativa alla cessazione delle ostilità tra Israele e Hezbollah dopo la guerra del 2006. "Ho informato il Consiglio di sicurezza sull'attuazione della risoluzione 1701 e sulla situazione in Libano", ha detto Wronecka, sottolineando l'urgenza di “eleggere un nuovo presidente senza indugio e portare avanti le riforme". Il Paese sta vivendo un vuoto istituzionale dalla fine del mandato del presidente della Repubblica, Michel Aoun, lo scorso 31 ottobre. I deputati libanesi non sono riusciti, durante le sette sessioni parlamentari svolte fin qui, a eleggere un nuovo presidente, per mancanza di consenso su un candidato. Giovedì primo dicembre è prevista una nuova seduta, ma gli osservatori ritengono sia destinata al fallimento in mancanza di un consenso tra le diverse componenti del Paese. (Lib)