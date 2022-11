Sardegna: Confartigianato, materie prime aumentano ma costo del pane resta fermo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raffigurazione di questa pesante difficoltà è raffigurata dall’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato Sardegna, che ha rielaborato il risultato di una indagine UnionCamere sull’inflazione sui prodotti che vengono utilizzati per la lavorazione di pane e paste. Gli ultimi dati dicono che se la farina è aumentata del 33,8 per cento tra ottobre-novembre 2021 e ottobre-novembre di quest’anno, e dello 0,8 per cento tra agosto-settembre 2022 e ottobre-novembre 2022, il prezzo del pane, quindi del prodotto finito, è cresciuto di meno della metà e quindi del 16 per cento tra ottobre-novembre 2021 e ottobre-novembre di quest’anno, e dello 0,8 per cento tra agosto-settembre 2022 e ottobre-novembre 2022. Ma per lavorare le pagnotte occorrono, solo per fare degli esempi, anche l’olio EVO (cresciuto del 29 per cento), quello di oliva (+43,6 per cento) di semi vari (+16,6 per cento), burro (+23,5 per cento) e lo zucchero (+19,4 per cento). (segue) (Rsc)