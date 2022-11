Piemonte: la Regione stanzia 400 mila euro a supporto dei Vigili del fuoco volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione ha messo a disposizione 400 mila euro a supporto dei Vigili del fuoco volontari in particolare per alleggerire le bollette, aumentate a dismisura con il caro energia, nei 78 Comuni sede di Distaccamento. "La scelta della nostra Amministrazione è sempre stata di supportare coloro che si impegnano per gli altri gratuitamente e oggi, grazie ad uno stanziamento fortemente voluto dal Consigliere Paolo Ruzzola e votato dal Consiglio Regionale, possiamo farlo anche a favore degli 80 distaccamenti piemontesi dei vigili del fuoco volontari - hanno affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione Civile Marco Gabusi -. Un contributo di 5 mila euro per le spese ordinarie e straordinari, che consentirà di alleggerire il peso di bollette e caro carburante ma anche di procedere con acquisti di piccola strumentazione utile negli interventi. Ogni giorno, che sia domenica o Natale, ci sono persone pronte a partire per salvarci la vita o debellare un incendio, il contributo è solo il segnale concreto che la Regione vuole ringraziare tutti per questa eccezionale presenza", hanno concluso.(Rpi)