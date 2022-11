© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore, nel territorio della Regione Veneto sono stati registrati 7.248 nuovi casi da Covid-19 e sette decessi. Dati in aumento anche per quel che riguarda i ricoveri ospedalieri, dove i pazienti nei reparti meno gravi sono saliti a 1.412 (+69) mentre quelli ricoverati in terapia intensiva a 50 (+2). (Rev)