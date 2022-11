Egitto: ministro degli Esteri tiene colloqui oggi con l'omologo palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto Sameh Shoukry terrà quest’oggi una sessione di colloqui con l'omologo palestinese, Riyad al Malki. Lo ha riferito il quotidiano egiziano “Shorouk”, affermando che l'incontro, che si terrà presso la sede del ministero degli Affari esteri, riguarderà gli sviluppi nei Territori palestinesi. Il Cairo ha più volte provato a mediare tra Israele e i gruppi palestinesi. Ciò è accaduto anche lo scorso anno, a seguito delle violenze scoppiate a maggio e placatesi con la tregua entrata in vigore il 21 maggio 2021. In quell'occasione, Gaza era stata teatro di undici giorni di ostilità fra lo Stato ebraico e i gruppi palestinesi Hamas e Jihad islamica. All’origine dell'escalation vi erano stati gli scontri avvenuti a partire dal 7 maggio a Gerusalemme est e le tensioni per gli sgomberi di alcune famiglie palestinesi dal quartiere di Shiekh Jarrah.(Cae)