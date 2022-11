Imprese: industrie aerospaziali e difesa europea contribuiscono a creare 3,6 milioni di posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione delle Industrie dell'Aerospazio, della Sicurezza e della Difesa d'Europa (Asd) ha presentato oggi la prima relazione sull'impatto economico dell'industria aerospaziale e della difesa europea. Il rapporto ha rivelato l'entità del contributo dei settori dell'aerospazio e della difesa all'economia europea nel 2021 in termini di occupazione, fatturato, Pil e salari. Secondo i dati presentati, il livello di occupazione totale sostenuto dall'industria europea Aerospaziale e della difesa è stato di 3,6 milioni di persone, tra occupazione diretta, indiretta e indotta. Nel rapporto, viene precisato che ogni posto di lavoro diretto nell'industria europea del settore genera altri 2,8 posti di lavoro di supporto. In totale, il fatturato sostenuto dall'industria è stato di 578 miliardi di euro, con un Pil sostenuto di 240 miliardi di euro, facendo del settore uno dei più alti per valore aggiunto dell'economia europea. I salari totali pagati dall'industria sono stati pari a 141 miliardi di euro. (segue) (Beb)