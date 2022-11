Imprese: industrie aerospaziali e difesa europea contribuiscono a creare 3,6 milioni di posti di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le nostre industrie giocano un ruolo fondamentale nel consentire un'Europa sostenibile, tecnologicamente sovrana e resiliente", ha detto Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo e presidente di Asd. "Reinventando e spingendo costantemente i confini della tecnologia, questi domini altamente strategici in cui operiamo sono importanti motori globali dell'innovazione. Oltre all'importanza strategica del nostro settore, questo rapporto mostra i contributi significativi che le nostre industrie apportano all'economia e all'occupazione europea", ha aggiunto Profumo. "I settori dell'aerospazio e della difesa guidano la prosperità e garantiscono una crescita sostenibile in Europa e nel mondo. Gli investimenti che facciamo in posti di lavoro altamente qualificati, nell'innovazione, nella ricerca, nello sviluppo e nelle nostre vaste catene di fornitura, sostengono milioni di persone e le comunità in cui vivono", ha aggiunto Guillaume Faury, vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'Asd e amministratore delegato di Airbus. (Beb)