Cina: a Canton i manifestanti distruggono cabina per i test Covid - Video

- Proseguono le proteste in tutta la Cina contro le draconiane misure in vigore per il contenimento della pandemia. A Canton, megalopoli da 15 milioni di abitanti nel sud del Paese, i manifestanti hanno chiesto con forza la fine delle chiusure per il Covid-19 e hanno distrutto una cabina per i test. Lo mostrano diversi video che circolano in queste ore sui social network. Altri filmati riprendono gli agenti di polizia nel tentativo di disperdere la folla.(Cip)