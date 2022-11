Libia: pubblico ministero, bromato di potassio nella farina oltre i livelli consentiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pubblico ministero libico Al Siddiq al Sour ha rivelato l'uso di bromato di potassio in livelli pericolosi nella produzione di farina e pane nell'industria del settore in 27 comuni della Libia. In un rapporto, il pubblico ministero ha affermato che il pubblico ministero ha inviato 600 campioni di grano, farina e materiali utilizzati nell'industria del pane e della pasticceria alla Camera di competenza tedesca, che ne ha confermato la presenza in proporzioni non sicure. Il bromato di potassio viene aggiunto alle farine per favorire la lievitazione, per rafforzare gli impasti e per rendere più invitante il colore del pane. Tuttavia, alti quantitativi della sostanza sono dannosi per la salute. Il pubblico ministero ha impartito istruzioni per avviare un'indagine contro coloro che hanno violato la legislazione finalizzata alla sicurezza alimentare. (Lit)