Roma: controlli a San Basilio, chiuso locale e multe ad altre 2 attività per un totale di 900 euro

20 luglio 2021

- Si è svolto ieri pomeriggio a San Basilio un servizio ad Alto impatto che ha visto impegnati gli agenti del IV Distretto San Basilio, una unità in moto dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, le "Nibbio", del Reparto prevenzione crimine, il Reparto cinofili e gli Ispettori del Sian dell'Asl Roma. Nel corso del servizio sono stati effettuati alcuni posti di controllo sulla cosiddetta Tiburtina Valley, all'interno del quartiere di Rebibbia, nella stazione metro "Rebibbia" e all'interno del vicino Parco Kolbe. Nell'ambito dei controlli 7 cittadini di nazionalità straniera, privi di documenti, sono stati accompagnati presso gli Uffici di Polizia per gli accertamenti di rito. Sono state, inoltre, effettuate delle ispezioni amministrative in 4 esercizi commerciali e, nei confronti di uno di questi, è stato richiesto un provvedimento di sospensione temporanea della licenza a causa delle pessime condizioni igienico-sanitarie riscontrate. (segue) (Rer)