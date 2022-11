Roma: controlli a San Basilio, chiuso locale e multe ad altre 2 attività per un totale di 900 euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei confronti degli altri due invece, è stata contestata una sanzione amministrativa di natura pecuniaria pari a 450 euro in quanto all'interno, sono stati trovati numerosi avventori intenti all'utilizzo dei videoterminali al di fuori degli orari previsti. In uno di questi inoltre, con l'ausilio dell'unità cinofila sono stati rinvenuti 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish nascosto nei bagni; il titolare è stato denunciato in stato di libertà mentre il locale è stato sottoposto a sequestro penale. Inoltre, è stato richiesto un provvedimento di sospensione temporanea dell'attività. Al termine del servizio sono state identificate 140 persone di cui 67 stranieri e sono stati controllati 43 veicoli. (Rer)