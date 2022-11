Giappone: scandalo sponsorizzazioni Olimpiadi, procura di Tokyo effettua nuove perquisizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Tokyo e gli ispettori dell'autorità per la concorrenza giapponese hanno effettuato oggi nuove perquisizioni presso unità delle società pubblicitarie Adk Holdings e Densetsu Group Inc., al centro dello scandalo sulle presunte tangenti per la concessione di spazi pubblicitari alle Olimpiadi estive di Tokyo dello scorso anno. La procura aveva già effettuato la scorsa settimana perquisizioni presso la sede di Densetsu e Cerespo Co., società della capitale giapponese che si occupa dell'organizzazione di eventi. Le ultime perquisizioni seguono l'ammissione da parte di Adk Holdings di aver partecipato alla manomissione delle gare d'appalto. Adk ha confessato il proprio coinvolgimento alle autorità regolatrici dopo la scoperta delle ricevute di presunte tangenti ricevute da Haruyuki Takahashi, ex membro del Comitato organizzatore delle Olimpiadi su cui pendono al momento quattro capi d'imputazione per reati corruttivi. (segue) (Git)