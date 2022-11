Ischia: Fontana, investire su opere di contenimento e di tutela territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che in questo momento si debba esprimere soltanto solidarietà per questo dramma che ha dell’incredibile perché sembra impossibile che ancora oggi la natura riesca a creare questi danni che sono determinati anche per il concorso dell’uomo. Credo che si debba cercare in futuro di tenere conto di questa situazione: oggi le risposte che ci vengono dalla natura sono di una violenza sicuramente maggiore a quella succedeva fino a pochi anni fa e purtroppo queste cose si verificano con una frequenza maggiore di prima”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, commentando la tragedia di Ischia a Rai Isoradio e sottolineando che “bisogna tenerne conto anche nella realizzazione delle opere di contenimento e delle opere di tutela territoriale”. “È una cosa complicata e difficile che richiede molte risorse - ha aggiunto Fontana -, ma credo che queste continue tragedie ci debbano spingere a investire ancora di più”. (Rem)