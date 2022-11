Polonia: leader Vox Abascal a Varsavia, premier Morawiecki esempio difesa della libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del partito sovranista spagnolo Vox, Santiago Abascal, ha incontrato oggi in Polonia il primo ministro, Mateusz Morawiecki, che ha indicato come "esempio di difesa della libertà, della protezione delle frontiere e della sovranità nazionale". Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", nel loro incontro, Abascal e Morawiecki hanno discusso del futuro dell'Unione Europea "di fronte alla deriva globalista dei burocrati di Bruxelles, della protezione dei confini comuni e della situazione della guerra di Putin", secondo quanto riportato da Vox. "La Polonia e il nostro amico e alleato Morawiecki sono un esempio di difesa della libertà, della sovranità delle nazioni e della protezione dei confini", ha dichiarato Abascal. Secondo il leader del partito sovranista la Spagna e molti Paesi occidentali stanno attraversando "una situazione molto difficile". A questo proposito, per Abascal Paesi come la Polonia "dimostrano che c'è speranza e ci indicano la via dell'alternativa: una politica che metta al primo posto gli interessi dei cittadini di ogni Paese, un'economia al servizio delle persone e delle famiglie, un'istruzione libera da indottrinamenti, una popolazione orgogliosa dei propri costumi e valori, una difesa delle frontiere".(Spm)