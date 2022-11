India: festival Iffi chiude con nuove polemiche internazionali sul film “The Kashmir Files”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il film indiano “The Kashmir Files” è stato oggetto di una nuova polemica dopo la proiezione alla 53ma edizione dell’International Film Festival of India (Iffi), che si è chiuso ieri a Goa. Il regista israeliano Nadav Lapid, presidente della giuria, lo ha definito “volgare” e di “propaganda” e ha criticato la sua inclusione nella sezione “Panorama indiano”, sostenendo che ha “turbato e scioccato” la giuria e che era “inappropriata per una sezione artistica competitiva di un festival cinematografico così prestigioso”. Altri giurati, come l’indiano Sudipto Sen, hanno però preso le distanze da tali dichiarazioni, sostenendo che la giuria non ha espresso commenti politici. Da Lapid si è dissociato anche l’ambasciatore di Israele a Nuova Delhi, Naor Gilon, dichiarando che è “insensibile e presuntuoso parlare di eventi storici prima di studiarli a fondo e che sono una ferita aperta in India” e accusando il connazionale di aver abusato dell’ospitalità indiana. Nella polemica sono entrati anche altri registi e attori, nonché un attivista e avvocato, Vineet Jindal, che ha presentato una denuncia per presunto abuso della religione induista. Non sono mancate neanche le voci politiche: Amit Malviya, dirigente del Partito del popolo indiano (Bjp), ha paragonato le parole di Lapid alla negazione della Shoah mentre Priyanka Chaturvedi, parlamentare dello Shiv Sena, ha difeso il registra israeliano argomentando che non ha negato l’esodo dei pandit dal Kashmir. (segue) (Inn)