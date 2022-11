India: festival Iffi chiude con nuove polemiche internazionali sul film “The Kashmir Files” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il film, uscito a marzo in India, con successo al botteghino, è scritto e diretto da Vivek Agnihotri e racconta la migrazione di massa degli indù dalla Valle del Kashmir nei primi mesi del 1990, in seguito all’insurrezione dei separatisti musulmani. “The Kashmir Files” è recitato da attori, ma si basa sulle testimonianze di numerosi migranti: il regista ha detto di averne intervistati più di 700 in due anni, registrando i loro racconti. Il Partito del popolo indiano (Bjp), di orientamento nazionalista induista, ha approvato e promosso il film, non solo con parole di ammirazione – comprese quelle del primo ministro Narendra Modi – ma anche con esenzioni fiscali in diversi Stati in cui governa. (segue) (Inn)