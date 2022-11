India: festival Iffi chiude con nuove polemiche internazionali sul film “The Kashmir Files” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono state però anche reazioni di segno diverso, soprattutto sui social network, e diverse recensioni critiche. Ad esempio Anuj Kumar sul quotidiano “The Hindu”, ha parlato di un “docudrama revisionista” in cui il regista Agnihotri “si è schierato con determinazione con una versione degli eventi”, ha presentato “il tragico esodo come un genocidio” e ha completamente omesso “la voce dei musulmani moderati”. Anche per Shilajit Mitra, che ha recensito il film su “The New Indian Express”, ogni musulmano che vi compare è “un cattivo o un facilitatore”, “la violenza non è contestualizzata” e la logica è “contorta”. (segue) (Inn)