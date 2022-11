India: festival Iffi chiude con nuove polemiche internazionali sul film “The Kashmir Files” (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il film ha suscitato controversie anche all’estero. A Singapore è stato vietato per il rischio che istigasse l’inimicizia tra comunità etniche e religiose. La decisione è stata presa congiuntamente dall’Autorità per lo sviluppo dei media, dal ministero della Cultura, delle comunità e dei giovani e dal ministero dell’Interno. In un comunicato è stato spiegato che in base alle linee guida locali il film non è classificabile per la distribuzione nella città-Stato, a causa del modo “provocatorio e unilaterale” in cui vengono descritti i musulmani, un approccio che potrebbe “danneggiare la coesione sociale e l’armonia religiosa”. I film senza classificazione non possono essere legalmente venduti o noleggiati a Singapore. (Inn)