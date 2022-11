Ischia: Braga (Pd), destra pronta a nuovo condono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è passata neanche una settimana dalla tragedia di Ischia e già un ministro di questo governo parla di legge speciale per far fronte a quello che definisce 'abusivismo leggero'. E che 'bisognerebbe fare distinzione tra abusivismo e abusivismo'. Una nuova frontiera dell'abusivismo di necessità.Forse il ministro Musumeci ignora che esistono già norme ordinarie per sanare lievi difformità. La verità è che questa destra non ce la fa proprio a dire che sono contro abusi e condoni; l'importante è mandare messaggi rassicuranti a chi li ha votati aspettandosi un nuovo, ennesimo, condono. Quello che molti esponenti della destra hanno anche candidamente promesso in campagna elettorale". Lo afferma in una nota Chiara Braga, deputata del Partito democratico e segretaria di presidenza della Camera. (Com)