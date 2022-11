Serbia-Kosovo: inviato Ue Lajcak ringrazia delegazioni per impegno costruttivo su questione targhe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, ha ringraziato il consigliere politico del vice primo ministro del Kosovo, Besnik Bislimi, e il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, per il loro impegno costruttivo durante i negoziati di ieri sera. Lo riporta l'agenzia di stampa serba "Fonet". "Grazie mille al Dipartimento di Stato e alla diplomazia statunitense per il loro inestimabile supporto", ha scritto inoltre Lajcak su Twitter. Ieri sera le delegazioni di Belgrado e Pristina hanno concordato delle misure per evitare un'escalation delle tensioni sulla questione delle targhe automobilistiche nel nord del Kosovo, secondo cui la Serbia smetterà di emettere targhe con le denominazioni delle città del Kosovo e il Kosovo cesserà ulteriori azioni relative alla reimmatricolazione dei veicoli. (Seb)