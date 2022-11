Serbia-Kosovo: Tajani, Italia vuole essere protagonista di pace nei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- "L'Italia vuole essere protagonista di pace nei Balcani, abbiamo incoraggiato le parti a superare gli ostacoli e a favorire il primo accordo. Io, con il presidente serbo Vučić e il primo ministro del Kosovo Albin Kurti, continuo ad essere in contatto. Ci ho parlato anche oggi perché si possano, dopo il primo passo, farne altri per garantire stabilità nei Balcani". Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, a margine del suo intervento all'Assemblea Nazionale Anci, in corso a Bergamo. Un primo concreto passo è stato fatto nella giornata di ieri a Bruxelles ed è giunto il giorno dopo la visita effettuata dal ministro degli esteri Tajani insieme al ministro della difesa Guido Crosetto. "Mi pare che i primi risultati si inizino a vedere. L'Europa fa la sua parte, l'Italia vuole essere protagonista in Europa e nei Balcani e grazie anche alla nostra azione si è fatto qualcosa di più. (Rem)