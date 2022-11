Violenza donne: ambasciatrici accreditate a Roma solidali con le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, le ambasciate dei Paesi del Triangolo di Lublino - Lituania, Polonia e Ucraina – hanno organizzato il 23 novembre un incontro con la partecipazione delle ambasciatrici accreditate in Italia per esprimere la loro solidarietà con le vittime della violenza in tutto il mondo, volendo quest'anno in modo particolare richiamare l'attenzione sulla tragedia delle donne ucraine nel contesto dell'invasione russa. Lo ha reso noto l’ambasciata polacca, presso la quale è avvenuto l’incontro. Hanno partecipato i rappresentanti di: Albania, Canada, Repubblica Ceca, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Montenegro, Polonia, Romania, San Marino, Slovacchia, Svizzera e Ucraina con il sostegno dell'ambasciatrice del Kosovo, che non è potuta essere presente. (segue) (Res)