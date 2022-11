Croazia: premier Plenkovic respinge accusa di violazione della Costituzione attraverso addestramento soldati ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato, Andrej Plenkovic, ha respinto l'accusa secondo cui il governo sta violando la Costituzione per aver presentato al Parlamento la proposta sulla partecipazione dell'esercito croato alla missione militare dell'Unione europea Euman. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "Hrt", secondo cui il premier ha accusato i politici che non vogliono decidere chiaramente da che parte stare nella guerra in Ucraina di "non aver coraggio". "L'istituzione della missione è stata una decisione congiunta dell'Ue", ha affermato il premier, ricordando che "né il Kosovo né l'Afghanistan sono nostri alleati nella Nato, ma l'esercito croato ha partecipato a missioni in quei Paesi", e replicando così al presidente Zoran Milanovic il quale aveva detto che la decisione sull'addestramento "non è conforme alla Costituzione" e che non è stato chiarito "in base a quale disposizione" l'Ucraina sia da considerarsi un alleato, cosa che obbligherebbe la Croazia a fornire aiuti militari.(Seb)