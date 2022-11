Serbia-Kosovo: Ue, Vucic e Kurti invitati per incontro a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro, Albin Kurti e il presidente serbo, Aleksandar Vucic, saranno invitati molto presto a Bruxelles per avviare discussioni sulla normalizzazione dei rapporti sulla base della proposta franco-tedesca. Lo ha reso noto oggi in conferenza stampa il portavoce dell'Unione europea, Peter Stano. "L'accordo raggiunto ieri non è la fine del processo. Questo è l'inizio del lavoro che ci auguriamo ci porti fuori da questa situazione permanente di risoluzione della crisi e ci consentirà di avviare una nuova fase di affrontare i problemi", ha dichiarato Stano. Il ritorno dei serbi del Kosovo alle istituzioni e la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo, secondo Stano, sono i requisiti fondamentali dell'Ue. "È importante rispettare tutti gli accordi raggiunti nell'ambito del dialogo, questo è anche il messaggio coerente dell'Unione europea alle parti", ha aggiunto. (Beb)