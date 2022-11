Russia: vicepremier Novak, esportazioni di Gnl in Cina aumentano del 32 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest'anno, le esportazioni di gas naturale liquefatto (Gnl) dalla Russia alla Cina sono aumentate del 32 per cento. È quanto riferito dal vice primo ministro russo, Aleksandr Novak, nel corso del suo intervento al quarto forum russo-cinese per le imprese energetiche. "Le esportazioni di Gnl nei soli 10 mesi di quest'anno sono aumentate del 32 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso", ha affermato Novak. Per Cina, ha aggiunto il vicepremier, la Russia si trova al secondo posto per la fornitura di gas attraverso gasdotti e al quarto per forniture di Gnl. (Rum)