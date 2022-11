Iraq: continuano bombardamenti turchi contro la regione del Kurdistan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra il 19 e il 20 novembre, la Turchia ha dato il via all’operazione “Spada ad artiglio” (Pence Kilic in turco), colpendo con raid aerei, droni armati e artiglieria pesante le Forze democratiche siriane (le milizie curdo arabe alleate degli Stati Uniti, Fds) su un vasto fronte che va da Tal Rifaat, a nord di Aleppo, in Siria, fino all’estremo est della provincia di Al Hasakah, vicino al confine con l’Iraq. L’operazione è stata lanciata dopo l’attentato avvenuto lo scorso 13 novembre a Istanbul costato sei morti e 80 feriti. I gruppi curdi hanno negato qualsiasi coinvolgimento negli attacchi. Quella condotta in Siria affianca l’operazione in corso dallo scorso aprile nota come “Blocco ad artiglio” (Pence Kilit) condotta in territorio iracheno, in particolare sui monti Sinjar (Iraq federale) e Qandil (regione autonoma del Kurdistan iracheno), dove secondo Ankara sono ospitate le basi del gruppo, classificato come terroristico, del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), compreso il quartier generale del noto movimento separatista curdo. (Res)