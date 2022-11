Ischia: Fregolent (Az-Iv), ex ministro Costa imbarazzante, ha danneggiato Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro dell'Ambiente che ha archiviato l'unità di missione contro il dissesto idrogeologico e ha approvato il condono a Ischia ci spiega che la parola condono era solo nel titolo. Il suo arrampicarsi sugli specchi se non fosse tragico sarebbe quantomeno imbarazzante". Lo dichiara la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione- Italia Viva - Renew Europe, commentando un'intervista a Sergio Costa. "È evidente che mente sapendo di mentire. Non resta che fargli notare oggi, come facemmo allora nelle Aule parlamentari, il grido di allarme delle associazioni ambientaliste. Il condono è nella norma e - sottolinea - si riferisce al condono più permissivo che la storia ricordi, quello del 1985. E se Costa non se n'è accorto - conclude Fregolent- vuol dire che è stato un pessimo ministro che con pessime norme ha contribuito a danneggiare il nostro Paese". (Rin)