Russia-Cina: Putin, energia è un settore chiave della cooperazione bilaterale

- Una delle aree chiave e più dinamiche della cooperazione economica tra Russia e Cine è l'energia. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, che ha salutato i partecipanti al quarto forum russo-cinese per le imprese energetiche in un telegramma pubblicata sul sito del Cremlino. Come ha sottolineato Putin, "nonostante la complessità della situazione internazionale, i rapporti di partenariato globale e l'interazione strategica tra la Federazione Russa e la Repubblica popolare cinese continuano a svilupparsi in modo ascendente". Secondo il presidente, i Paesi sono riusciti a garantire un alto livello di collaborazione nei settori che riguardano petrolio e gas, carbone ed elettricità. "Sono in corso progetti congiunti su larga scala per la costruzione di centrali nucleari in Cina e la produzione di gas naturale liquefatto nell'Artico russo", ha evidenziato Putin. Inoltre, il titolare del Cremlino ha richiamato l'attenzione sul ruolo del forum nell'intensificare la cooperazione nel settore energetico. Il forum, a detta di Putin, "fornisce un dialogo regolare tra i rappresentanti dei dipartimenti governativi, le principali società del settore, le strutture bancarie e i circoli di esperti dei due Paesi". (Rum)