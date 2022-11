Francia: Covid, Rassemblement National presenta proposta per reintegro personale sanitario non vaccinato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Rassemblement National di Marine Le Pen ha presentato una proposta di legge all'Assemblea nazionale francese per reintegrare il personale sanitario non vaccinato contro il coronavirus. Lo riferisce l'emittente radiotelevisiva "France info", spiegando che il testo dovrebbe essere dibattuto a gennaio. Nella campagna elettorale delle ultime elezioni presidenziali francesi Le Pen si era impegnata su questo dossier. Dall'agosto del 2021 il Francia il personale sanitario on vaccinato contro il Covid-19 è stato sospeso dal lavoro. (Frp)