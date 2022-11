Ucraina: ministro Giustizia Maljuska, in pericolo la sicurezza delle carceri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le interruzioni di energia elettrica e acqua causate in Ucraina dai bombardamenti russi mettono in pericolo la sicurezza delle carceri del Paese. È quanto affermato dal ministro della Giustizia ucraino, Denys Maljuska. Intervistato dall’emittente televisiva “Zdf”, l’esponente del governo di Kiev ha avvertito: “Un delle nostre più grandi preoccupazioni è la situazione delle carceri”. Maljuska ha aggiunto: “Abbiamo bisogno della fornitura di acqua ed elettricità negli istituti di pena”. Test effettuati nelle prigioni hanno dimostrato che la sicurezza può essere garantita al massimo per una settimana senza corrente elettrica e acqua. Maljuska è oggi a Berlino per partecipare alla riunione dei ministri della Giustizia del G7. (Geb)