Spagna: "El Pais", ex ministro Giustizia Campo è il nuovo membro Corte Costituzionale

- Il Consiglio dei ministri spagnolo approverà oggi le nomine dell'ex ministro della giustizia del governo di Pedro Sanchez, Juan Carlos Campo e dell'ex direttrice generale del ministero della Presidenza, Laura Díez, come nuovi giudici della Corte Costituzionale (Tc). Lo hanno riferito fonti dell'esecutivo al quotidiano "El Pais". Il governo aveva dichiarato in diverse l'intenzione di nominare i due candidati al Tc che gli corrispondono per quota, senza attendere che il Consiglio generale della Magistratura (Cgpj) nominasse gli altri due che completano il terzo dei quattro magistrati in attesa di rinnovo. Spetta ora alla plenaria del Tc dare il placet ai selezionati. Campo era stato incaricato di redigere gli indulti per i leader pro-indipendenza catalani, una delle decisioni chiave di questa legislatura che il presidente Sanchez rivendica come una misura chiave per ridurre la tensione in Catalogna e cercare una via d'uscita dal conflitto politico in corso. Laura Díez fino a sei mesi fa ha lavorato nell'équipe del ministro della Presidenza, Félix Bolanos. "El Pais" evidenzia che si tratta di due nomine di "chiaro profilo progressista", con le quali il governo compie un gesto di "autorità molto chiaro", perché ha deciso di non attendere oltre il Cgpj di fronte all'evidenza che un gruppo di 8 membri più vicini al Partito popolare (Pp) "è disposto a usare ogni tipo di tattica dilatoria per evitare di nominare i propri candidati". Per l'esecutivo dopo la rottura delle trattative per il rinnovo della magistratura, il principale partito d'opposizione è pronto a bloccare sine die questo rinnovo per evitare che la maggioranza in seno all'organo cambi. (Spm)