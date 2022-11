Ischia: Musumeci, carcere per sindaci? Pichetto frainteso, non bisogna inasprire pene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettere in carcere i sindaci? Non bisogna inasprire le pene, Pichetto è stato frainteso. Noi dobbiamo stare vicino ai sindaci che combattano abusivismo in zone controllate da organizzazioni criminali". Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24 dopo le parole pronunciate ieri dal ministro per l'Ambiente e della sicurezza energetica.(Rin)