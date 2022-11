Tunisia: premier Bouden ringrazia l'Algeria per il sostegno "in questa delicata circostanza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Tunisia, Najla Bouden, ha elogiato il sostegno dell'Algeria al suo Paese "nella delicata circostanza che sta attraversando". Dopo aver incontrato il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune, Bouden ha dichiarato: "Ho avuto l'onore di incontrare il presidente, a cui ho trasmesso i saluti del presidente Kais Saied e le sue rinnovate congratulazioni per il successo dell'Algeria nell’organizzare il vertice della Lega araba all'inizio di novembre". La premier tunisina ha affermato che la sua presenza in Algeria rientra nel quadro dello scambio di opinioni e del seguito dei progetti stabiliti nell'ambito del comitato misto algero-tunisino e della preparazione dei lavori del prossimo comitato in Algeria, oltre a discutere la creazione di un partenariato strategico complessivo tra i due Paesi.(Tut)