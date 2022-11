Siria: Damasco accusa l’Occidente di rivolgere false accuse sull’uso di armi chimiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi occidentali, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Francia, hanno trasformato l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opcw) in una piattaforma per rivolgere false accuse contro la Russia sull’utilizzo, reale o previsto, di armi chimiche, così come fatto in passato con la Siria. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente per la Siria presso l’Opcw, l’ambasciatore Milad Attia, nel corso della 27esima Conferenza dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Nell’occasione, Attia ha affermato che la Siria respinge con forza l’utilizzo di armi chimiche da parte di chiunque, in qualsiasi luogo e circostanza.(Lib)